Сотрудники МЧС в Тульской области поймали 146 поджигателей травы и мусора Фото: материалы пресс-служб

С 3 апреля 2023 года в связи с пожароопасным периодом спасатели ежедневно мониторят и контролируют обстановку в Тульской области.

По состоянию на 12 апреля в регионе зарегистрировано 457 выездов на тушение сухой травы и 259 выездов на тушение мусора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Так, наибольшее число возгораний отмечено на территориях Тулы Алексина, Ефремова, а также Щекинского Киреевского и Суворовского районов.

Также за данный период составлено 146 протоколов за поджоги, из которых 144 на граждан и 2 на должностных лица.