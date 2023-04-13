Житель Тульской области заплатит штраф в размере 600 тысяч рублей за дачу взятки и незаконный оборот наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковске, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Установлено, что 12 января 2023 года 41-летний подсудимый заказал и оплатил на одном из интернет-сайтов наркотическое средство для личного потребления. Однако при попытке забрать наркотики из специального места его задержали сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъята смесь массой 0,88 граммов, содержащая наркотическое средство.

После мужчина, желая избежать наказания, в помещении ОМВД России передал полицейскому деньги в размере 50 тысяч рублей. Действия мужчины были также пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.