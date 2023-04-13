21-летний жительница Тульской области ограбила магазин в поселке Барсуки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле поступило заявление от сотрудника одного из сетевых магазинов города. Из торгового зала, расположенного по улице Шоссейной поселка Барсуки, украли товары различного наименования.

Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным на территории магазина, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Ей оказалась 21-летняя жительницы Щекинского района, которая после задержания призналась в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).