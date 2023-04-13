Кому в Туле отключат газ 14 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 апреля без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №41 по улице Кутузова, корпус 2.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.