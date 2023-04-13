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НовостиОбщество13 апреля 2023 13:35

Прокуратура обязала привести в порядок дорогу в поселке Совхозный Ефремовского района

Главе администрации внесено представление
Михаил КОРЕНЮГИН
Прокуратура обязала привести в порядок дорогу в поселке Совхозный Ефремовского района

Прокуратура обязала привести в порядок дорогу в поселке Совхозный Ефремовского района

Фото: материалы пресс-служб

Жители Ефремовского района Тульской области начали жаловаться в социальных сетях о о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия автодороги в поселке Совхозный. В связи с этим прокуратура провела проверку.

Установлено, что администрация муниципального образования города Ефремов своевременно не провела комплекс мероприятий, что привело к многочисленным повреждениям дороги.

В целях устранения выявленных нарушений главе администрации внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Также ведомство отправило в суд иск об обязании администрации в срок до 1 июня 2024 года провести паспортизацию и оценку технического состояния данной дороги, присвоить ей категорию, разработать и утвердить проект организации дорожного движения, а также установить фонари по всей протяженности.