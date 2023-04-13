363 миллиона рублей будет стоить ремонт проспекта Ленина в Туле Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 13 апреля в Туле стартовал ремонт проспекта Ленина. Рабочие приступили к демонтажу плиточного покрытия на тротуаре в районе пересечения с улицей Мира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, будут замены дорожного полотна, выполнены работы по ремонту существующих и обустройству недостающих участков тротуаров, заездных карманов и остановочных площадок, асфальтирование съездов на прилегающие улицы и примыкания, нанесение дорожной разметки, установка знаков, светофорных объектов, остановочных павильонов, ограждений и искусственных неровностей.

Ремонт будет произведен на участке проспекта Ленина от улицы Циолковского до улицы Г. Маргелова. Его протяженность составляет 2,8 километра, а стоимость работ - примерно 363 миллиона рублей. Работы планируют завершить до 1 сентября 2023 года.