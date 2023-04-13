В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 13 апреля до дневного времени 14 апреля на территории Тулы и области ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 12-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

В связи с этим, ведомство напоминает о правилах безопасности:

- автомобилистам и пешеходам стоит быть крайне внимательными на дорогах;

- водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим;

- соблюдать все правила дорожного движения.

При возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.