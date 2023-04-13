В ДТП под Новомосковском в Тульской области пострадал 45-летний мужчина

В городе Новомосковск Тульской области автомобиль Nissan перевернулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

На автодороге «Дон – Новомосковск» в Тульской области днем 12 апреля произошло ДТП. Там примерно в 14:30 автомобиль Nissan съехал в кювет. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, 45-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Almera, не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет, после чего перевернулся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.