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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 11:23

В ДТП под Новомосковском в Тульской области пострадал 45-летний мужчина

Автомобиль Nissan перевернулся в кювет
Михаил КОРЕНЮГИН
В городе Новомосковск Тульской области автомобиль Nissan перевернулся в кювет

В городе Новомосковск Тульской области автомобиль Nissan перевернулся в кювет

Фото: материалы пресс-служб

На автодороге «Дон – Новомосковск» в Тульской области днем 12 апреля произошло ДТП. Там примерно в 14:30 автомобиль Nissan съехал в кювет. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, 45-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Almera, не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет, после чего перевернулся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.