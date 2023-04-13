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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 11:46

За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 2,1 миллиона рублей

Всего было обмануто 10 человек
Михаил КОРЕНЮГИН
За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 2,1 миллиона рублей

За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 2,1 миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 человек в возрасте, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 2 миллиона 27 тысяч 389 рублей.

Также в полицию обратились 82-летняя жительниц Ефремова. Её на телефон поступали звонки о том, что её родственник стал виновникам дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 50 тысяч рублей.

Еще двое граждан стали жертвами обмана при совершении покупок в сети Интернет. Недобросовестные продавцы получили в общей сумме 107 тысяч 105 рублей.

20-летняя тулячка лишилась 6 тысяч 600 рублей, которые она перевела якобы своему знакомому, попавшему в сложную жизненную ситуацию. Помощи «друг» попросил используя одну из социальных сетей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.