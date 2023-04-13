За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 2,1 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 человек в возрасте, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 2 миллиона 27 тысяч 389 рублей.

Также в полицию обратились 82-летняя жительниц Ефремова. Её на телефон поступали звонки о том, что её родственник стал виновникам дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 50 тысяч рублей.

Еще двое граждан стали жертвами обмана при совершении покупок в сети Интернет. Недобросовестные продавцы получили в общей сумме 107 тысяч 105 рублей.

20-летняя тулячка лишилась 6 тысяч 600 рублей, которые она перевела якобы своему знакомому, попавшему в сложную жизненную ситуацию. Помощи «друг» попросил используя одну из социальных сетей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.