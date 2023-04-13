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НовостиСпорт13 апреля 2023 12:08

Тулячка Алёна Глотова завоевала золото в составе сборной России по гимнастике

Подготовила спортсменку Светлана Лаврушина
Михаил КОРЕНЮГИН
Тулячка Алёна Глотова завоевала золото в составе сборной России по гимнастике

Тулячка Алёна Глотова завоевала золото в составе сборной России по гимнастике

Фото: материалы пресс-служб

В республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» проходит открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике. Об этом сообщает министерство спорта по Тульской области.

Наша спортсменка Алёна Глотова в составе сборной команды России № 1 вместе с четырьмя другими участницами завоевала золотую медаль в командном многоборье.

Молодой талант подготовила тренер-преподаватель школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» Светлана Лаврушина.