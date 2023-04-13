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НовостиОбщество13 апреля 2023 9:22

МЧС прокомментировало ситуацию, связанную с громкими хлопками в Тульской области

Происшествий на территории региона не зафиксировано
Михаил КОРЕНЮГИН
МЧС прокомментировало ситуацию, связанную с громкими хлопками в Тульской области

МЧС прокомментировало ситуацию, связанную с громкими хлопками в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как стало известно, причиной громких хлопков в нескольких регионах Тульской области стало преодоление самолетом звукового барьера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Также ведомство отметило, что информация об авариях и внештатных ситуациях на территории региона не поступала.

Напомним, утром 13 апреля в Алексинском, Одоевском и Заокском районах Тульской области прогремели несколько хлопков, похожих на взрывы. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. По информации некоторых жителей региона, от звука в домах затряслись даже стекла.