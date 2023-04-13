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НовостиОбщество13 апреля 2023 9:08

Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы

Звуки были слышны в несколько районах области
Михаил КОРЕНЮГИН
Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы

Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утром 13 апреля в Алексинском, Одоевком и Заокском районах Тульской области прогремели несколько хлопков, похожих на взрывы. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По информации некоторых жителей региона, от звука в домах затряслись даже стекла.

Напомним, что 9 марта жители Ефремова Тульской области уже слышали похожие звуки. На тот момент причиной хлопков в городе стали принадлежащие учебному авиацентру в Липецке самолеты, которые преодолели звуковой барьер неподалеку.