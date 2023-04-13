Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утром 13 апреля в Алексинском, Одоевком и Заокском районах Тульской области прогремели несколько хлопков, похожих на взрывы. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По информации некоторых жителей региона, от звука в домах затряслись даже стекла.

Напомним, что 9 марта жители Ефремова Тульской области уже слышали похожие звуки. На тот момент причиной хлопков в городе стали принадлежащие учебному авиацентру в Липецке самолеты, которые преодолели звуковой барьер неподалеку.