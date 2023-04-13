В 2022 году в Тульской области зарегистрировано 374 случая хронического гепатита С Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2022 году в Тульской области выявлено 374 случая хронического вирусного гепатита С, что на 39% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Гепатит С — вирусное заболевание, которое вызывает воспаление печени. Есть много факторов, которые могут вызвать гепатит, например, употребление алкоголя, прием некоторых лекарственных препаратов или инфицирование некоторыми вирусами.

В домашних условиях заразиться можно при совместном использовании с другими членами семьи общих бритв, маникюрных принадлежностей. Вирус гепатита может передаваться половым путем и от инфицированной матери ребенку во время беременности или родов.

В связи с этим Роспотребннадзор напоминает, как избежать заражения:

- за проведением косметологических процедур, в том числе нанесением татуировок или пирсинга обращаться только проверенным специалистам;

- в домашних условиях пользоваться только собственными бритвами, маникюрными принадлежностями, зубными щетками, полотенцами и другими средствами гигиены и не допускать их использования другими членами семьи;

- использовать средства защиты во время полового акта;

- перед планированием беременности семейной паре рекомендуется пройти обследование в том числе на вирус гепатита С.