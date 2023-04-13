Мужчина предстанет перед судом за хищении денежных средств у пенсионерок из Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Ивановской области обвиняется в совершении преступлений на территории Тулы, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Установлено, что в июле 2022 года неизвестные лица звонили пожилым жителям города и сообщали о том, что их родственники становились виновникам дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег.

После этого 19-летний обвиняемый приезжал по месту жительства потерпевших, и представляясь сотрудником полиции, забирал у них денежные средства. Общая сумма похищенного составила 1 миллион 500 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.