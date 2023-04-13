Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя аппарата счетной палаты Тульской области

Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
12 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, за многолетнюю безупречную службу руководитель аппарата счетной палаты Тульской области Ольга Кузнецова награждена знаком отличия «За безупречную службу» ХХ лет.
Напомним, 8 марта президент РФ наградил медалью Суворова военную медсестру из Тулы Кристину Ким.