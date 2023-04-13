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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:31

В Туле приведут в порядок территорию городских кладбищ

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле приведут в порядок территорию городских кладбищ

В Туле приведут в порядок территорию городских кладбищ

Фото: материалы пресс-служб

12 апреля в рамках выездного заседания по вопросу содержания городских кладбищ глава администрации Тулы осмотрел Всехсвятское кладбище, так как в преддверии весенних праздников в областной столице проводят благоустройство памятных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в прошлом году был отреставрирован участок стены протяженностью 65 метров по улице Льва Толстого, а на входе установили навигационный стенд-карта со схемой туристических маршрутов. В этом году работа продолжится.

В данный момент идет разработка проектной документации для ремонта и проведения противоаварийных работ на участках стены со стороны улиц Тимирязева и Л. Толстого. Также приведут в порядок воинские захоронения.

Всего за муниципальным предприятием закреплено 77 кладбищ на территории Тулы. Для уборки территории привлекаются специалисты и специальная техника. Уборку, вывоз мусора, опиловку и удаление аварийных деревьев, акарцидную обработку, ямочный ремонт дорог и обработку от борщевика проводят ежедневно.