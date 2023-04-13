Сотрудники МЧС в Дубенском районе помогли погорельцам разобрать завалы сгоревшего дома Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Дубенском районе Тульской области сотрудники главного управления МЧС России по Тульской области совместно вместе с добровольцами, которые прошли обучение на специальных курсах, помогли разобрать завалы сгоревшего дома.

Жилище, в котором проживала семья из пяти человек, сгорел в марте этого года. К счастью, никто не пострадал, но от дома остались одни руины.

Прежде, чем строить новое здание, нужно было разобрать обгоревшую конструкцию старого. Хозяйка дома осталась совсем одна с этой проблемой, поэтому обратилась за помощью.