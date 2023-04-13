В Туле задержали подозреваемого в краже из магазин на улице Металлургов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился сотрудник одного из сетевых магазинов города. Из торгового зала, расположенного по улице Металлургов, украли товары различного наименования.

Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным на территории магазина, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 49-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.