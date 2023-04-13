В отношении туляка возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Против 33-летнего мужчины, проживающего в Туле, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. отца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

Установлено, что обвиняемый по решению мирового судьи от 7 ноября 2011 года обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, однако, являясь трудоспособным, средства ребенка не выплачивал, в центр занятости населения с целью трудоустройства не обратился. Общая сумма задолженности превысила 130 тысяч рублей.

В данный момент по факту бездействия судебных приставов надзорное ведомство внесло представление, которое находится на рассмотрении.