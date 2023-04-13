В Тульской области еще один мост открылся для движения после затопления паводковыми водами Фото: материалы пресс-служб

По последним сводкам регионального ГУ МЧС, в Тульской области освободился от воды низководный мост в поселке Матюхинский Суворовского района.

Пока остается подтопленным один низководный мост в одном муниципальном образовании. А именно в Болотском Одоевского района.

Движение транспорта по данному мосту прекращено. Существуют объездные пути.

Населенные пункты обеспечены медицинским обслуживанием. Создан необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости.