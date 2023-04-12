Двое жителей Тулы приговорены к 2 годам исправительных работ за хищение денежных средств у пяти пожилых граждан Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчины, проживающие в Туле, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, мошенничество, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что в сентябре 2022 года 33 и 35-летний подсудимые ходили по различным адресам в Киреевском районе Тульской области и представлялись сотрудниками организации, которая осуществляет техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования.

Таким образов они смогли обмануть 5 жильцов в возрасте от 48 по 89 лет. Мужчины заключить с ними договоры на производство работ по замене якобы устаревшего и пришедшего в негодность внутриквартирного газового оборудования. Общая сумма похищенного составила 50 тысяч рублей.

Суд приговорил мошенников к 2 годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.