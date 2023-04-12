Кому в Туле отключат газ 13 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 апреля без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители №41 по улице Кутузова корпус 2, №81 по улице Октябрьская, №11 в квартале Малые Гончары и №2в по улице Гарнизонный проезд в поселке Горелки.

Также с 12:00 до 18:00 - №36 по Одоевскому шоссе.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.