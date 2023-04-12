Сотрудники полиции проверили 3330 ранее судимых жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 3 по 7 апреля 2023 года в Тульской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив», в ходе которого сотрудники полиции проверили 3 тысячи 300 ранее судимых граждан, состоящих на профилактическом учете и контроле в органах внутренних дел региона, в том числе лиц, в отношении которых установлен административный надзор, а также состоящих на профилактическом учете в подразделениях ФСИН.

В результате проверок к административной ответственности привлечены 133 человека, состоящих на учете и контроле, в том числе 98 поднадзорных, на которых составлены 72 протокола об административном правонарушении по ст.19.24 КоАП РФ.

Помимо этого, в суды направлено 7 заявлений об установлении административного надзора, 2 о его продлении и 24 об установлении дополнительных ограничений.

Также сотрудникам правоохранительных органов установлено местонахождении двух ранее судимых лиц, одно из которых находится в розыске, а второе уклоняется от административного надзора.

В завершающей стадии данного мероприятия раскрыты 15 преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, состоящими на учете и контроле территориальных органов МВД России на районном уровне: 7 из них совершены поднадзорными и инициативно выявлены сотрудниками органов внутренних дел, 4 преступления совершены гражданами, состоящими на административном контроле.