Туляк Александр Гетманский победил на чемпионате России по стоклеточным шашкам
Фото: материалы пресс-служб
10 апреля в Московской области прошли короткие программы чемпионата Росси по стоклеточным шашкам среди мужчин. Ою этом сообщает пресс-служба администрации города.
В соревнованиях приняли участие 30 человек из 10 регионов страны. В их число входило 7 гроссмейстеров.
Наш спортсмен МБУДО СШОР «Юность» Александр Гетманский завоевал золотую медаль в молниеносной программе. Он набрал 13 из 18 возможных очков.