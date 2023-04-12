Туляк Александр Гетманский победил на чемпионате России по стоклеточным шашкам Фото: материалы пресс-служб

10 апреля в Московской области прошли короткие программы чемпионата Росси по стоклеточным шашкам среди мужчин. Ою этом сообщает пресс-служба администрации города.

В соревнованиях приняли участие 30 человек из 10 регионов страны. В их число входило 7 гроссмейстеров.

Наш спортсмен МБУДО СШОР «Юность» Александр Гетманский завоевал золотую медаль в молниеносной программе. Он набрал 13 из 18 возможных очков.