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НовостиСпорт12 апреля 2023 13:38

Туляк Александр Гетманский победил на чемпионате России по стоклеточным шашкам

Тренировал спортсмена заслуженный тренер РФ Борис Оксман
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк Александр Гетманский победил на чемпионате России по стоклеточным шашкам

Туляк Александр Гетманский победил на чемпионате России по стоклеточным шашкам

Фото: материалы пресс-служб

10 апреля в Московской области прошли короткие программы чемпионата Росси по стоклеточным шашкам среди мужчин. Ою этом сообщает пресс-служба администрации города.

В соревнованиях приняли участие 30 человек из 10 регионов страны. В их число входило 7 гроссмейстеров.

Наш спортсмен МБУДО СШОР «Юность» Александр Гетманский завоевал золотую медаль в молниеносной программе. Он набрал 13 из 18 возможных очков.