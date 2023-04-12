Бывший сотрудник колонии из Новомосковска предстанет перед судом за получение взятки и превышение полномочий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший сотрудник исправительного учреждения, проживающий в Новомосковске, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Установлено, что с октября 2022 года по январь 2023 года мужчина через посредника получал деньги за пронос на территорию колонии запрещенных предметов. Сотрудники УФСБ задержали обвиняемого 25 января 2023 года с поличным при передаче денежных средств.

Расследование уголовного дела завершено. Сотрудники Следственного комитета собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину мужчины.

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.