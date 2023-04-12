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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:00

Шесть подростков из Тулы заплатят штраф за пропаганду нацизма и распитие алкоголя в общественном месте

Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм»
Михаил КОРЕНЮГИН
Шесть подростков из Тулы заплатят штраф за пропаганду нацизма и распитие алкоголя в общественном месте

Шесть подростков из Тулы заплатят штраф за пропаганду нацизма и распитие алкоголя в общественном месте

Фото: соцсети

Возле площади Ленина в Туле 6 подростков в возрасте от 14 до 17 лет распивали спиртные напитки. В один момент молодые люди решили «позиговать» на камеру, но сотрудники правоохранительных органов оперативно арестовали юных нарушителей.

В результате в отношении молодых людей составлены протоколы по ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом) и по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).