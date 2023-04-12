За 2023 год в Тульской области упал показатель преступности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, с января по март 2023 года правоохранительные органы выявили 4 188 преступлений. Анализ социально-криминологической характеристики преступности показывает, что показатели преступности снизились:

- на 28,6% количество убийств (с 21 по 15);

- на 18,9% количества преступлений экономической направленности (с 366 до 297);

- на 4,2% уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 456 до 437);

- на 10,5% количество грабежей (с 76 до 68);

- на 23,4 % количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних (с 47 до 36);

- на 33,3% количество разбойных нападений (с 12 до 8).

- на 43,5% число смертельных ДТП, связанных с нарушением правил дорожного движения (с 23 до 13).

Также, в январе - марте 2023 года, правоохранительные органы выявили 464 уголовно наказуемых деяний, связанных с наркотиками, а с оружием — 54.

Раскрываемость преступлений составляет 62%, а материальный ущерб достиг 393 миллионов 200 тысяч рублей.