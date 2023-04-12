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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 12:19

В Туле поймали мужчину, который ограбил несколько дачных участков

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле поймали мужчину, который ограбил несколько дачных участков

В Туле поймали мужчину, который ограбил несколько дачных участков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратились несколько жителей города. Из их дачных участков украли различные предметы, а именно: дровяная печь, телевизор, шуруповерт и прочее. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

В ходе осмотра мест преступлений сотрудники правоохранительных органов поняли, что к хищению причастен один и тот же человек. Им оказался 26-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Оперативные сотрудники выясняют причастность злоумышленника к ранее совершенным подобным преступлениям.