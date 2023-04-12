Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 11:34

Тульские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню победы

Каждый из них перечислят по 10 тысяч рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню победы

Тульские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню победы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области 150 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню победу. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения социального фонда России.

Так, в апреле каждый из них получит по 10 тысяч рублей. Средства перечислят получателям одновременно с пенсией за месяц. Выплата осуществляется в беззаявительном порядке на основании данных регионального Отделения СФР.