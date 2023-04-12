Тульские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню победы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области 150 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню победу. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения социального фонда России.

Так, в апреле каждый из них получит по 10 тысяч рублей. Средства перечислят получателям одновременно с пенсией за месяц. Выплата осуществляется в беззаявительном порядке на основании данных регионального Отделения СФР.