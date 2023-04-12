17 апреля в Туле на улице Жаворонкова временно ограничат движение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Жаворонкова 17 апреля временно ограничат движение, а также остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, с 8:00 до 13:00 запрет будет действовать на участке от улицы Ф. Энгельса до дома №5 по улице Жаворонкова. Связано это с проведением мероприятий.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.