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НовостиОбщество12 апреля 2023 9:57

17 апреля в Туле на улице Жаворонкова временно ограничат движение

Водителей просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
17 апреля в Туле на улице Жаворонкова временно ограничат движение

17 апреля в Туле на улице Жаворонкова временно ограничат движение

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Жаворонкова 17 апреля временно ограничат движение, а также остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, с 8:00 до 13:00 запрет будет действовать на участке от улицы Ф. Энгельса до дома №5 по улице Жаворонкова. Связано это с проведением мероприятий.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.