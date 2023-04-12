В Заокском районе Тульской области задержали подозреваемого в краже из животноводческого комплекса Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Заокском районе с заявлением обратился директор животноводческого комплекса, расположенного в поселке Бутиково. Из подсобных помещений, расположенных на территории комплекса, путем повреждения дверей украли изделия из металла.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 23-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.