Более 19 миллионов рублей потратят на обслуживание шести фонтанов в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле ищут подрядчика для технического обслуживания фонтанов, который будет расконсервировать их, проверять состояние оборудования, собирать мусор и прочищать все фильтры.

Помимо этого, организация должна каждый месяц сливать воду в фонтанах и заново наполнять чаши, проводить очистку объектов и ремонт оборудования при необходимости. Из бюджета города выделено 19 миллионов 344 тысячи 36 рублей.

Речь идет об объектах по следующим адресам:

- сквер Тульского академического театра драмы;

- сквер им. Л.Толстого;

- Крестовоздвиженская площадь;

- Октябрьский сквер;

- мемориал «Защитникам неба Отечества»;

- сквер «Тулякам-Героям».