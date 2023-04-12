Более 19 миллионов рублей потратят на обслуживание шести фонтанов в Туле
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Туле ищут подрядчика для технического обслуживания фонтанов, который будет расконсервировать их, проверять состояние оборудования, собирать мусор и прочищать все фильтры.
Помимо этого, организация должна каждый месяц сливать воду в фонтанах и заново наполнять чаши, проводить очистку объектов и ремонт оборудования при необходимости. Из бюджета города выделено 19 миллионов 344 тысячи 36 рублей.
Речь идет об объектах по следующим адресам:
- сквер Тульского академического театра драмы;
- сквер им. Л.Толстого;
- Крестовоздвиженская площадь;
- Октябрьский сквер;
- мемориал «Защитникам неба Отечества»;
- сквер «Тулякам-Героям».