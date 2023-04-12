Сотрудники МЧС во время рейда в Тульской области поймали поджигательницу травы Фото: материалы пресс-служб

В поселке Ильянка Тульской области сотрудники государственного пожарного надзора и специалисты беспилотной авиации МЧС совместно с добровольцами и представителями районной администрации провели рейд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региона.

В ходе проведения мероприятия они поймали женщину, сжигающую сухую растительность. Пока сотрудник МЧС составлял на нарушительницу административный протокол, добровольцы потушили пожар. Женщине грозит штраф.

Подобные рейды проводятся на территории всего региона. спасатели проводят мониторинг природной обстановки с использованием беспилотников, выявляют нарушителей правил пожарной безопасности и проводят профилактическую разъяснительную работу.