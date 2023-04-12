15 и 29 апреля на проспекте Ленина в Туле временно изменят схему движения несколько трамваев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

15 и 29 апреля 2023 года с 9:00 до 17:00 в Туле в связи с ремонтом путей на участке от улицы Скуратовской до улицы Н. Руднева будет ограничено движение трамваев. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Так, свои маршруты поменяют следующие трамваи:

№12 - ул. М. Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева – ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - ул. Болдина - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького;

- ул. М. Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса - ул. Оружейная - ул. Болдина– ул. Станиславского – ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького.

№13 - ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева – ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - ул. Болдина - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов;

- ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса - ул. Оружейная - ул. Болдина– ул. Станиславского – ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов.

№14 - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева – ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - ул. Болдина - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе.