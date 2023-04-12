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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:27

В Узловском районе Тульской области скоро приступят к строительству храма Святой Матроны

Об этом сообщил глава администрации
Михаил КОРЕНЮГИН
В Узловском районе Тульской области скоро приступят к строительству храма Святой Матроны

В Узловском районе Тульской области скоро приступят к строительству храма Святой Матроны

Фото: соцсети

В Узловском районе в скором времени состоится закладка первого камня для строительства храма Святой Матроны. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава администрации муниципалитета.

Настоятель храма сообщил, что они хотят провести чин на основании церкви, пригласить жителей и устроить праздник, а уже после на строительной площадке начнут возводить стены.

Начать строительство вспомогательного здания планируют в первой половине мая.