В Узловском районе Тульской области скоро приступят к строительству храма Святой Матроны Фото: соцсети

В Узловском районе в скором времени состоится закладка первого камня для строительства храма Святой Матроны. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава администрации муниципалитета.

Настоятель храма сообщил, что они хотят провести чин на основании церкви, пригласить жителей и устроить праздник, а уже после на строительной площадке начнут возводить стены.

Начать строительство вспомогательного здания планируют в первой половине мая.