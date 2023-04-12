Туляки, спасшие мужчину с ребенок на Воронке, получили награды Фото: материалы пресс-служб

11 апреля Илья Беспалов вручил награды тулякам, которые участвовали в спасении провалившихся под лед на реке Воронке мужчины и его восьмилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

– Ваш поступок достоин уважения и служит примером для всех туляков! Спасибо вам за проявленное мужество. А жителей нашего города призываю не рисковать и не выходить на тонкий лед – это опасно для жизни, – отметил глава региона.

Напомним, 30 марта, мужчина вместе со своим восьмилетним сынок решили порыбачить на реке Воронка в Туле, но провалились под лед. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, которые смогли быстро вытащить пострадавших из воды.