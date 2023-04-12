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НовостиОбщество12 апреля 2023 7:42

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем космонавтики

Уважаемые жители Тульской области! 12 апреля вся наша страна отмечает День космонавтики — годовщину легендарного полета Юрия Гагарина
Михаил КОРЕНЮГИН
Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем космонавтики

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем космонавтики

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Этот праздник — символ достижений наших соотечественников в изучении и освоении космоса.

Тульская область гордится своими уроженцами-космонавтами Евгением Хруновым, Валерием Поляковым, Сергеем Залетиным. Своим примером они подтверждают, что наш регион — родина мужественных, смелых людей.

Уверен, что тульская земля подарит России и всему миру еще немало покорителей космоса.

Желаю всем здоровья, добра и успехов!