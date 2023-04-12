Разнорабочий из Тульской области украл 10 металлических столбов со строительной площадки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Донском с заявлением обратился руководитель строительной организации. Со строительной площадки, расположенной в микрорайоне Центральный, украли 10 металлических столбов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 34-летний рабочий этого строительного объекта, который после задержания сознался в содеянном.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.