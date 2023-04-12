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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 8:03

Разнорабочий из Тульской области украл 10 металлических столбов со строительной площадки

Мужчину задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
Разнорабочий из Тульской области украл 10 металлических столбов со строительной площадки

Разнорабочий из Тульской области украл 10 металлических столбов со строительной площадки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Донском с заявлением обратился руководитель строительной организации. Со строительной площадки, расположенной в микрорайоне Центральный, украли 10 металлических столбов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 34-летний рабочий этого строительного объекта, который после задержания сознался в содеянном.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.