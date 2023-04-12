В Туле сотрудники УГИБДД останавливали пешеходов без световозвращающих элементов на одежде Фото: материалы пресс-служб

10 апреля в Туле сотрудники Госавтоинспекции провели вечерний рейд, в рамках которого проверили у пешеходов, передвигавшихся вне населенного пункта, наличие на одежде световозвращающих элементов. Об этом сообщает пресс-служб УГИБДД УМВД России по региону.

Так, всего за 1 час мероприятия инспекторы задержали четырех пешеходов без светоотражателей на одежде. В адрес каждого составлены административные материалы по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Им выписали штраф в размере 500 рублей и выдали световозвращающие жилеты и повязки.

Гоставтоинспекция напоминает, что в темноте человек практически не заметен для водителей, в то время как светоотражающие элементы делают движущийся объект видимым на расстоянии 250-400 метров. Это позволяет существенно снизить риск дорожно-транспортного происшествия.