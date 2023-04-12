В Туле прошел рейд по парковкам на озелененных территориях Фото: материалы пресс-служб

11 апреля на улице Фридриха Энгельса в Туле инспекторы управления по административно-техническому надзору фиксировали припаркованные автомобили на газонах вблизи площади Искусств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Так, были замечены десятки машин, которые уничтожают травяное покрытие и выносят грязь на улицы Тулы.

Инспекторы УАТН начали активные рейды по парковкам на озелененных территориях в конце марта. Они фиксируют нарушение и делают запрос в ГИБДД. После все любители парковаться в запрещенных местах получают уведомления об административных нарушениях. По словам начальника УАТН, с конца марта составлено уже 40 протоколов. В данный момент в работе находится около 80 аналогичных материалов в каждом округе.

Напомним, что согласно статье 8.15 закона Тульской области № 388-ЗТО от 09.06.2003 «Об административных правонарушениях в тульской области», парковка запрещена на озелененной территории, а также на детских площадках. Нарушителям грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.