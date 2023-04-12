В Ефремове задержали подозреваемого в угоне автомобиля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в городе Ефремов с заявлением обратился 46-летний мужчина, проживающий в Белгородской области. Он рассказал, что ночь от дома 6 по улице Словацкого Восстания угнали его автомобиль «ГАЗ-330232».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов смогли установить преступника. Им оказался 23-летний житель Белгорода, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент проводиться процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.