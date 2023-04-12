Пять человек пострадали в столкновении двух рейсовых автобусов в Тульской области

Столкновение было довольно сильным. Фото: МЧС РФ по Тульской области

В Тульской области, недалеко от города Ефремов, ночью с 11 на 12 апреля произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. Один из них следовал из Борисоглебска в Москву. ДТП случилось около двух часов ночи на трассе М4 - Дон, на платном участке дороги. На место сразу выехали представители МЧС, чтобы помочь пассажирам.

Как сообщили в ведомстве, в аварии пострадало пять человек, им не причинен тяжкий вред здоровью. Однако, помочь врачей им все же понадобилась. Трое человек в итоге были госпитализированы. На фото видно, что столкновение было достаточно сильным и лобовым, так как у одного из автобусов разбито переднее стекло и смята дверь, которая находится рядом с водителем.

Пока о причинах аварии не сообщается, возможно кто-то из водителей ночью потерял концентрацию.

- На место происшествия приехали пожарный расчет ПСЧ-29 и врачи. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекается 6 человек и 2 единицы техники, - также сообщили в ГУ МЧС по Тульской области. Также сейчас в деле разбирается прокуратура, сотрудники ведомства должны установить все обстоятельства ДТП и выяснить, не были ли нарушены условия работы водителей рейсовых автобусов.