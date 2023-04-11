В городе Алексин Тульской области бронированный автомобиль сбил 64-летнего мужчину Фото: материалы пресс-служб

На улице Зои Космодемьянской города Алексина Тульской области утром 10 апреля произошло ДТП. Там примерно 11:50 автомобиль ГАС-19521 «КЛЕН» сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тульской области.

- 68-летний мужчина, управляя автомобилем ГАС, при движении задним ходом во дворовой территории не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на совершил наезд на 64-летнего мужчину, который переходил дорогу справа налево походу движения автомобиля, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пешеходу оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.