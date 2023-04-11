Кому в Туле отключат газ 12 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 апреля без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №20б по улице Кутузова и №41 по улице Кутузова корпус 2.

Также с 12:00 до 18:00 - дом №61/20 по улице Бундурина (№20/61 по улице Первомайской) и №36 по Одоевскому шоссе.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.