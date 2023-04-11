В Киреевском районе Тульской области автомобиль Ford сбил пенсионера Фото: материалы пресс-служб

На 39-ом километре автодороги «Щекино-Липки-Киреевск» Киреевского района Тульской области вечером 10 апреля произошло ДТП. Там примерно 21:55 автомобиль Ford Focus сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тульской области.

- 58-летний мужчина, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на 83-летнего мужчину, который двигался во встречном направлении по середине проезжей части без световозвращающих элементов, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пенсионера госпитализировали в больницу с различными травмами.