В Донском задержали подозреваемого в убийстве 80-летней женщины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 апреля 2023 года в городе Донской обнаружили тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. В связи с этим управления Следственного комитета России по Тульской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По версии следствия, днем того же дня пенсионерка пришла к своему соседу выяснять с отношения, в ходе которых у них возникла ссора. Мужчина разозлился и нанес потерпевшей множество ударов. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Полицейских вызвали соседи, которые услышали крики и увидели как мужчина бьет пенсионерку. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

В данный момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление объективной картины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.