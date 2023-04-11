С 12 апреля в Туле на улице Николая Руднева временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Николая Руднева временно ограничат движение, а также остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, с 21:00 12 апреля до 09:00 13 апреля запрет будет действовать на участке от улицы Станиславского до проспекта Ленина (нечетная сторона), а с 21:00 13 апреля до 09:00 14 апреля от улицы Станиславского до проспекта Ленина (четная сторона).

Связано это с проведением работ по механической уборке проезжей части.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.