Полицейская машина, трактор и грейдер застряли в грязи на дороге в Тульской области

4 апреля в грязи на дороге в деревне Никольское Узловского района застрял полицейский автомобиль, который направлялся на оформление свидетельства о смерти.

По информации НТВ, на помощь им прибыл трактор, но тоже не смог проехать по такой дороге. После приехал грейдер, который стал третьей жертвой грязи. Только спустя несколько часов дорогу удалось освободить с помощью еще одного грейдера.

Как стало известно, данный участок изначально был перекрыт и на нем установлена специальная табличка, информирующая об этом.