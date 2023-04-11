Житель Тульской области убил знакомого, прикрыл его труп одеждой и скрылся с места преступления Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Суворовском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 30 января 2023 года 45-летний суворовец распивал спиртные напитки с 50-летней сожительницей и 47-летним мужчиной. В один момент он приревновал женщину к знакомому и нанес ему один удар ножом в область сердца. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

После обвиняемый вытащил труп на террасу, положил на диван, прикрыл его одеждой и, взяв нож, скрылся с места убийства со своей сожительницей. Хозяйка дома, которая являлась матерью погибшего, проснулась утром и увидела, что на диване лежит труп её сына.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном