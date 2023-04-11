В попутном столкновении в Щекинском районе Тульской области пострадали два человека Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На 209-м километре автодороги М-2 "Крым" Щекинского района Тульской области утром 11 апреля произошло ДТП. Там примерно в 08:45 столкнулись Toyota Camry и Hyundai Tucson.

Так, 42-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, совершил попутное столкновением с автомобилем Hyundai, за рулем которого находился 48-летний мужчина. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали 42-летний и 45-летняя пассажиры двух транспортных средств. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.